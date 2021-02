Fórmula 1. Nova temporada com GP de Portugal no horizonte e regresso do apelido Schumacher à grelha

Com início marcado para 28 de março, no Bahrain, a nova temporada de Fórmula 1, tem várias novidades em relação a 2020. Para começar, o regresso do mítico apelido Schumacher à grelha, através de Mick, filho de Michael. O regresso da competição a Portugal não está descartado, segundo o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, que apontou a existência de público ou um apoio do Governo como as principais “chaves” para desbloquear o acordo.

Yuki Tsunoda Com apenas 20 anos, Tsunoda será um dos grandes destaques da competição para a temporada que se avizinha. O nipónico ascendeu na hierárquia da equipa da Red Bull, depois das boas prestações na Fórmula 2. Regresso de Fernando Alonso O espanhol, ex-campeão do mundo, regressa à grelha ao serviço da mesma marca onde venceu o campeonato. Há muito esperado, os rumores sobre o seu regresso foram aumentando e, depois de passagens por outras categorias do automobilismo, está confirmada a presença de Alonso na nova temporada de 2021. Regresso do GP dos Países Baixos (Zandvoort) Desde 1985 que o mítico "circuito das dunas" não figurava no calendário da Fórmula 1. O regresso aos países baixos acontece dentro da estratégia da competição, que promoveu o ingresso de antigos e novos circuitos, justificados pela pandemia de Covid-19 e a sua influência na compra dos direitos de organizar um evento de Fórmula 1. Ferrari com nova dupla de pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz são os escolhidos para conduzir os bólides mais emblemáticos da grelha. Ambos jovens, mas já com alguma experiência, não terão tarefa fácil para condicionar o oitavo título de Lewis Hamilton ao serviço da Mercedes. Aston Martin de regresso à grelha A marca britânica volta a competir na Fórmula 1 e, para tal, garantiram os serviços do ex-campeão mundial, Sebastian Vettel. O novo bólide será apresentado no dia 3 de março. Lewis Hamilton com oitavo título na mira Depois de igualar o recorde de Michael Schumarcher em campeonatos, superando inclusive o número de corridas ganhas, o piloto britânico aponta à eternidade. Caso vença mais um campeonato de Fórmula 1, torna-se no piloto mais bem sucedido da história. Fórmula 1 pode regressar a Portugal Apesar de ainda não figurar no calendário da nova temporada de Fórmula 1, o Circuito do Algarve tem sido sondado pelos organizadores no sentido de realizar uma corrida em Portugal. Segundo a "Lusa", o regresso da Fórmula 1 a Portugal está dependente de haver público ou não podendo haver público, de um apoio do Governo. Filho de Schumacher segue o legado do pai Aos 21 anos, Mick Schumacher prepara-se para dar sequência ao legado do pai, Michael, ao volante dos bólides de Fórmula 1. A pressão de representar uma das maiores figuras da competição certamente terá o seu peso na prestação do jovem, mas a julgar pelos resultados obtidos na Fórmula 2, antecipa-se um alemão competitivo capaz de provocar surpresas.