França lança plano de defesa espacial de 700 milhões

A partir de 1 de setembro, a França terá um ‘comando espacial’ ligado à Força Aérea responsável por preparar uma “defesa ativa” dos interesses gauleses no espaço. Para este fim, Paris não hesitará em investir em nanosatélites de patrulha ou lasers de energia que possam desativar um potencial satélite hostil, anunciou esta quinta-feira a ministra da Defesa, Florence Parly.

“Se nossos satélites estiverem ameaçados, procuraremos ofuscar os de nossos adversários. Vamos reservar o momento e os meios da nossa resposta. Isso pode envolver o uso de lasers de potência de nossos satélites ou de nanossatélites de patrulha”, explicou Parly. De acordo com a France Presse Agency, que cita fontes do governo, a ideia é também equipar satélites com “metralhadoras capazes de destruir os painéis solares de um satélite que se aproxima”.

Macron avançou na véspera do feriado nacional de 14 de julho os planos deste “comando espacial” , que Parly agora especificou: terá uma equipa inicial de 220 pessoas que aumentará progressivamente e um primeiro orçamento de 700 milhões de euros. O novo comando será baseado em Toulouse, o atual centro nevrálgico da pesquisa aeroespacial francesa.

A França também está interessada em aliar-se à Alemanha e à Itália como parceiros potenciais no aperfeiçoamento e investigação técnicos da defesa espacial que, afirmou o ministro, não será, em hipótese alguma, “ofensiva”. “Defesa ativa não tem nada a ver com uma estratégia ofensiva, trata-se de autodefesa”, disse.

O governo já está a preparar um projeto de lei que visa modificar o quadro legal da atual regulamentação, que data de 2008, sobre operações espaciais. O texto, que será apresentado “em breve”, será baseado na necessidade de “libertar” os exércitos (atualmente, as operações espaciais militares obedecem às mesmas regras dos atores privados) – e “proteger as capacidades” do país.

O ministro da Defesa conseguiu que o presidente, Emmanuel Macron, aprovasse o seu compromisso de fortalecer a presença do país no espaço para evitar “tornar-se um novo oeste selvagem” que ameaçaria a independência e “a liberdade de acesso e de ação” da França na “última fronteira ”. “Os nossos aliados e os nossos adversários militarizam o espaço. E dado que o tempo de resposta está a ficar cada vez mais curto, temos que agir. Devemos estar prontos. Porque amanhã é ontem ”, enfatizou.