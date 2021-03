França vislumbra desconfinamento a partir de meados de abril

A França já se prepara para uma possível flexibilização das restrições à Covid-19 a partir de meados de abril, já que espera uma aceleração da sua campanha de vacinação contra a Covid-19, disse o porta-voz do governo francês Gabriel Attal esta quarta-feira, dia 3 de março, segundo a “Reuters”.

“Ainda enfrentaremos tempos difíceis, é verdade, mas pela primeira vez em meses, o regresso a condições de vida normais está à vista”, disse Attal aos jornalistas após uma reunião de gabinete. “Não é um horizonte distante nem incerto – é um horizonte que se aproxima cada vez mais. Esperamos, talvez a partir de meados de abril, e estamos a preparar-nos para isso”, acrescentou.

“O presidente (Emmanuel Macron) pediu-nos para apresentar propostas que poderiam permitir uma reabertura cautelosa do país em breve”, afirma Attal.

No início da semana, o ministro da saúde francês, Olivier Veran, disse que a França manterá as suas medidas atuais destinadas a limitar a propagação da Covid-19, incluindo um recolher obrigatório noturno, no mínimo durante as próximas quatro a seis semanas.

Outras medidas agora em vigor incluem o encerramento de bares, restaurantes, museus, espaços desportivos e musicais. O primeiro-ministro, Jean Castex, dará uma conferência de imprensa na quinta-feira para fazer uma atualização sobre a situação sanitária do país.

Castex disse na semana passada que um novo confinamento não estava na agenda, mas que o governo analisaria esta semana se os confinamentos locais nos fins de semana seriam necessários em 20 regiões com altas taxas de infeção, incluindo Paris e arredores.

A França relatou 22.857 novos casos confirmados de Covid-19 esta terça-feira – um aumento acentuado dos 4.703 registados no dia anterior e de 19.952 no domingo, confirmando a nova tendência de aumento do número de infeções.