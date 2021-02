Líder do CDS propõe moção de confiança

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos optou por avançar com moção de confiança de forma a clarificar a confiança do partido na sua liderança.

“Estou pronto para confirmar legitimidade da minha liderança nos lugares próprios”, garantiu Francisco Rodrigues dos Santos explicando que convocou ao conselho nacional do CDS “moção de confiança”.

“Fui eleito líder do CDS fez há dias um ano, não abandonei o partido depois do pior resultado eleitoral”, frisou Francisco Rodrigues dos Santos sublinhando que foi “eleito para um mandato de dois anos”

O presidente do CDS-PP acredita que cabe-lhe “honrar a missão” que lhe confiaram os militantes centristas. Francisco Rodrigues dos Santos defende que tem “trabalhado para situar o CDS e ser a alternativa que dá esperança aos portugueses, uma alternativa ao socialismo”.

A liderança de Francisco Rodrigues dos Santos começou a ser contestada por Adolfo Mesquita Nunes, que já admitiu que vai avançar com uma candidatura à direção do partido. Desde as críticas de Adolfo Mesquita Nunes, o vice-presidente do partido, Filipe Lobo d’Avila demitiu-se assim como outros membros da direção e vários militantes centristas pedem que a situação dentro do partido seja clarificada.