Francisco Rodrigues dos Santos está há pouco mais de um ano à frente do CDS, já teve necessidade de pedir um voto de confiança ao Conselho Nacional do partido e esta semana falou ao ‘Jornal Económico’ sobre a atualidade nacional e partidária.

Que metas define para as eleições autárquicas? O que será uma vitória e/ou uma derrota?

Uma vitória será mantermos as seis câmaras municipais [Velas, Ponte Lima, Albergaria-a-Velha, Vale de Cambra, Santana e Oliveira do Bairro] e aumentarmos o número de mandatos nacionais nos 308 concelhos. E temos uma estratégia para prosseguir esse objectivo que se desdobra em duas vias: listas próprias e em coligação, nomeadamente com o PSD, partido com quem governamos dezenas de câmaras. Portanto, pretendemos que, a nível nacional, o centro-direita possa vencer as eleições autárquicas, impedindo o PS de o fazer. Uma derrota seria o CDS perder alguma das seis câmaras ou, no saldo global, haver uma perda acentuada de mandatos. Isso seria negativo.

