Freitas do Amaral: Cristas recorda coragem de fundador, CDS cumpre um minuto de silêncio

A notícia da morte de Freitas do Amaral, fundador do CDS, foi hoje recebida durante um almoço de campanha para as legislativas em Barcelos, Braga, e a líder centrista pediu aos militantes que cumprissem um minuto de silêncio.

No almoço, Assunção Cristas evocou o passado de Diogo Freitas do Amaral, como fundador, e “a coragem” necessária para defender as ideias do partido no período pós-25 de Abril de 1974. “Só posso estar grata pelo seu trabalho e coragem”, afirmou a líder do CDS.

Diogo Freitas do Amaral, 78 anos, morreu esta quinta-feira, 3 de outubro. O político estava internado desde 16 de setembro num hospital em Cascais.