O primeiro-ministro recebe esta sexta-feira as confederações patronais que vão em conjunto expor críticas ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), mas também ao processo de decisão das medidas de apoio à economia, considerando que tem existido uma “menorização” do papel da Concertração Socia, sabe o Jornal Económico.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor