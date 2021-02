Função pública cresceu quase 20 mil trabalhadores em 2020

O Estado português fechou o ano de 2020 com cerca de 719 mil trabalhadores, o que significa um aumento de 19.792 em relação ao ano anterior, ou 2,8%. os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral do Emprego e da Administração Pública (DGAEP).

“A 31 de dezembro de 2020, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 718 823 postos de trabalho, assinalando um aumento de 19 792 postos de trabalho, face a 31 de dezembro de 2019”, pode-se ler no relatório do órgão.

O aumento foi suportado sobretudo pelo sector da saúde, num ano marcado pelo combate à pandemia causada pelo novo coronavírus, mas também na área da educação, uma das principais afetadas pela crise pandémica.

O documento do DGAEP aponta para incrementos de 2.736 enfermeiros, 2.696 assistentes operacionais e 639 técnicos de diagnóstico e terapêutica, isto no Sistema Nacional de Saúde (SNS). Adicionalmente, as escolas portuguesas, tanto do ensino básico, como secundário, verificaram aumentos ao nível dos educadores de infância e dos docentes dos ensinos Básico e Secundário, que totalizam mais 4.056 funcionários públicos nestas funções, e ainda de mais 1.707 assistentes operacionais.