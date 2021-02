Funcionário da Farfetch cria site para fazer marcações de testes rápidos à Covid-19

O site covidtesterapido.pt tem 62 locais em (quase) todo o território nacional onde se podem fazer testes rápido de antigénio à Covid-19, por 25 euros.

A ideia foi de João Monteiro, gestor na Farfetch e treinador de rugby, que em conjunto com a mulher, identificou uma uma lacuna: «Há falta de informação e de acesso. Com este site pretendemos informar mais as pessoas e liberalizar o acesso aos testes».

O resultado é uma plataforma, neste momento com 62 locais entre Lisboa e Porto (a expansão para o Algarve está nos planos), onde é possível fazer uma marcação, inclusive em alguns postos móveis e farmácias. Outra das possibilidades é pedir um teste em casa, feito por «médicos parceiros», diz João Monteiro.

Neste momento, a Unilabs domina a presença no covidtesterapido.pt, o que João Monteiro justifica com o facto de querer ter tido um parceiro que assegurasse cobertura nacional. O responsável pelo projecto também contactou a Synlab e a Germano de Sousa, mas não teve feedback.

Assim, o site muda a agulha para outros alvos: «A nossa aposta passa mais por ter na plataforma os pequenos laboratórios, farmácias, médicos, enfermeiros ou empresas que agregem estes profissionais de saúde».

Em média, estes testes rápidos (antigénio, feitos com zaragatoa e com fiabilidade acima de 93%) custam 25 euros. Os resultados são conhecidos em quinze minutos e acompanhados de relatório médico. Outro dos objectivos é ter também a possibilidade de fazer «marcações de teste PCR», conclui João Monteiro.