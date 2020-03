Fundação AIP mantém realização da BTL apesar do coronavírus

A Fundação AIP acaba de anunciar que vai manter a realização da BTL -Bolsa de Turismo de Lisboa para o período entre 11 e 15 de março, “apesar das circunstâncias inerentes ao COVID 19, e depois de auscultar diferentes ‘stakeholders'”.

“De forma a minimizar os possíveis impactos inerentes a este vírus, a organização anuncia igualmente a implementação de um Plano de Mitigação de Riscos, tendo em conta as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde, das quais se destacam: informação sobre os cuidados a ter em locais visíveis nos pavilhões; dispensadores com gel desinfetante à entrada e no recinto; posto médico avançado com médico e enfermeiro em permanência; uma área de isolamento com respetivo circuito e protocolo de evacuação; comunicação de informação e boas práticas a seguir, junto dos colaboradores do Grupo Fundação AIP de forma a minimizar o potencial risco associado ao desempenho das suas funções”, assinala um comunicado da organização do evento.

De acordo com os responsáveis da Fundação AIP, “a organização da BTL está firmemente empenhada com a realização de mais uma edição de grande sucesso, comprometendo-se a adotar, em articulação com as entidades competentes todas as medidas que venham a ser consideradas necessárias para assegurar a segurança dos expositores e visitantes”.

“Com base num inquérito realizado na última edição da BTL por uma entidade externa, 96% dos participantes referiu que a BTL é o maior e melhor evento do setor do turismo realizado em Portugal. O mesmo setor representa atualmente 14,6% do PIB e 9% do emprego, segundo dados de 2018 do Instituto Nacional de Estatística. Por outro lado, uma parte significativa dos negócios de venda do destino Portugal são sinalizados, negociados e concretizados durante a BTL. Neste momento, fruto da grande atratividade do destino Portugal, o Programa de ‘Hosted Buyers’ da BTL conta com mais de mil reuniões agendadas e a presença confirmada de mais de 290 ‘buyers’ convidados”, destaca o referido comunicado.

A Fundação AIP revela ainda que na presente edição da BTL estão inscritos cerca de 1.500 expositores de 67 destinos internacionais, “e que apesar das circunstâncias atuais foram registados apenas três cancelamentos”.

“A BTL apela ao sentido de responsabilidade de todos aqueles que considerem poder ter estado expostos a um potencial risco de contágio, ou em zonas de risco, que se abstenham de participar na edição de 2020 da BTL, contribuindo assim para a minimização dos riscos dos participantes”, aconselha a organização do evento.

“Por último, importa reter que informação veiculada pela Direção-Geral de Saúde refere que, “à data e seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, não existem restrições de viagens, comércio ou produtos, e portanto, a decisão de participar ou não em eventos públicos e de massas pertence a cada cidadão””, conclui o referido comunicado da Fundação AIP.