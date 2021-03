Fundos NB Obrigações Europa e NB Euro Bond vencem Morningstar Portugal Fund Awards 2021

Dois fundos geridos pela GNB Gestão de Ativos, foram os vencedores do Morningstar Portugal Fund Awards 2021 nas categorias de Melhor Fundo Nacional Obrigações Euro e Melhor Fundo Estrangeiro Obrigações Euro, respetivamente o NB Obrigações Europa e o NB Euro Bond, anuncia o banco em comunicado.

“A distinção do NB Euro Bond como melhor fundo estrangeiro, por vários anos consecutivos, é o reflexo da competitividade na gestão destes fundos pela GNBGA ao nível das mais destacadas gestoras internacionais”, lê-se no comunicado.

Com cerca de 25 anos de vida, estas duas carteiras apresentam ganhos de mais de 470% de rentabilidade acumulada.

Vasco Teles, gestor dos fundos premiados, salienta que “o ano de 2020 foi desafiante para a economia e para os aforradores em geral, tendo provocado um forte impacto e um período de elevada volatilidade, nomeadamente nos fundo NB Obrigações Europa e NB Euro Bond e especialmente em março de 2020”.

Os prémios Morningstar Portugal 2021 reconhecem os fundos domésticos e estrangeiros que obtiveram um rendimento excecional ajustado ao risco em 2020.

A intervenção dos bancos centrais no sentido da contenção dos impactos da pandemia na economia, permitiu ao universo dos fundos de dívida uma recuperação rápida e consistente ao longo do segundo semestre do ano, “contexto em que a GNBGA agiu, de forma pragmática, no sentido de recuperar o tempo e o capital perdido no pico da pandemia”, segundo Vasco Teles.