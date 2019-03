Fusão do Deutsche Bank e Commerzbank animou Wall Street em véspera de reunião da Fed

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque fecharam a primeira sessão da semana em terreno positivo, depois de uma tendência indefinida na abertura.

Esta segunda-feira, o S&P subiu 0,38%, para 2,833.12 pontos, e já está a 3,4% dos máximos históricos de setembro; o industrial Dow Jones valorizou 0,25%, para 25.914,10 pontos; e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,26% pontos para 7.326,28 pontos.

Em declarações à agência Reuters, Peter Tuz, presidente do Chase Investment Counsel, do estado da Virginia, referiu que “o mercado teve um rebound tremendo e agora [os investidores] estão expectativa para ver o que acontece” (tradução livre).

Na banca, as notícias da fusão entre o Deutsche Bank e o Commerzbank animaram os bancos cotados na bolsa de Nova Iorque. As ações do Goldman Sachs e do Citigroup subiram 2,2% e 1,2% respetivamente depois de se saber que estão a trabalhar na operação alemã.

No Dow, destaque para a Boeing que não acompanhou a tendência de subida. A construtora de aviões norte-americana caiu 2% depois de se saber que a aprovação do modelo 737 Max pela Administração Federal de Aviação está a ser investigada.

A Boeing prolongou assim a trajetória negativa, iniciada depois do desastre do voo da Ethiopian Air no passado dia 10. Desde então, a maior construtora de aviões do mundo já acumulou perdas de 10,3%.

Destaque negativo também para as ações da rede social Facebook. A Comissão Europeia disse que “a certa altura, teremos de legislar” sobre as big tech e as redes sociais para proteger os cidadãos. As ações da empresa fundada por Mark Zuckerberg perderam 3,1%.

O setor tecnológico foi empurrado pela Apple depois de ter surpreendido o mercado ao anunciar a nova gama de iPads antes do dia 25 de março, a data inicialmente prevista. Os títulos daquela que já foi a empresa mais valiosa do mundo em bolsa subiram 0,9%.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a subir. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, está a valorizar 0,36%, para 67,40 dólares, enquanto nos Estados Unido, o West Texas Intermediate avança 0,73%, para 58,95 dólares.