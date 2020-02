G-20 indica sinais de recuperação do crescimento económico global em 2020 e 2021

Os ministros da Economia e Finanças do G20 analisaram a situação da economia internacional e as primeiras indicações são de uma recuperação do crescimento económico e global para 2020 e 2021, segundo informa o jornal espanhol “Expansión” este domingo, 23 de fevereiro.

Na reunião realizada neste fim de semana em Riade, na Arábia Saudita, os responsáveis económicos do G-20 comprometeram-se em acelerar o trabalho para um acordo global sobre tributação internacional.

Os ministros da Economia e Finanças do G-20 reconhecem contudo, que existe um ambiente “complexo” marcado por “incertezas” decorrentes de tensões comerciais e por os efeitos provocados pelo surto do coronavírus, conforme relatado pelo Ministério de Assuntos Econômicos e Transformação Digital .

Além disso, discutiram as implicações das mudanças climáticas na estabilidade financeira, nos avanços na coesão social e no crescimento inclusivo; sustentabilidade e transparência da dívida dos países em desenvolvimento; investimento em infraestrutura; e a estabilidade do sistema financeiro.

Os ministros do G20 avaliaram positivamente o progresso da estrutura da OCDE para enfrentar os desafios fiscais que surgem da digitalização e garantir uma tributação mínima das sociedades em nível internacional.

Por outro lado, os ministros abordaram os desafios do setor financeiro e apoiaram a regulamentação e supervisão na área digital.