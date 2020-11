Galp, BCP e papeleiras pressionam PSI 20, que acompanha Europa no vermelho

O principal índice bolsista português (PSI 20) arrancou esta quinta-feira a perder 1,03%, para 4.371,20 pontos, em linha com as principais congéneres europeias.

Os investidores do Velho Continente continuam a mostrar-se receosos com o aumento dos casos de infeção do novo coronavírus, o que tem levado vários países a avançarem com novas medidas de restrições enquanto a vacina da Covid-19 não chega.

Na bolsa portuguesa, o PSI 20 é condicionado por treze empresas cotadas a negociar em terreno negativo, uma a negociar em alta e outras três sem variação.

O tombo da Galp, que cai 3,18%, para 8,70 euros, pressiona do índice bolsista. A empresa está em queda, numa altura em o Brent negoceia desliza 0,20%, para 44,30 dólares, e o WTI cede 0,50%, para 41,80 dólares.

As quebras do BCP (-2,73%) e das papeleiras Semapa (-2,47%), da Navigator (-1,84%) e da Altri (-0,94%) também pressionam o PSI 20. Destaque, ainda, para a NOS que desvaloriza mais de 1%.