PSI-20 fecha em alta com a EDP a atingir máximo histórico

Esta quarta-feira foi uma sessão positiva para o PSI-20, o principal índice português, que encerrou com uma valorização de 0,87%, para os 5.435,85 pontos, impulsionado com 14 subidas, contra quatro cotadas em queda.

A EDP fechou o dia com a valorização mais elevada de sempre, superando máximos atingidos em novembro de 2007 e terminando a sessão com um preço de 4,92 euros por ação.

Durante a sessão, destaque para a EDP liderada por António Mexia que atingiu o valor de fecho mais elevado de sempre. Estes títulos chegaram a subir 1,27%, para 4,96 euros às 16h18, tendo mesmo atingindo um máximo intraday de 4,978 euros, superando máximos de 12 novembro de 2007 quando os títulos fecharam a valorizar 4,91 euros por ação. Nesta sessão, as ações da EDP terminaram o dia com uma valorização de 0,57% para uma valorização recorde de 4,92 euros por ação.

A energética beneficiou das notas positivas por parte de casas de investimento e pelos ganhos do setor defensivo da energia, numa altura em que o coronavírus ensombra as perspetivas económicas.

A energética Galp, liderada por Calos Gomes da Silva, liderou os ganhos, com uma subida de 3,37%, estando a negociar nos 14,585 euros, acompanhando a subida do petróleo nos mercados internacionais.

Em Londres, o barril de Brent, referência europeia, avança 2,56%, para 59,22 dólares e, nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate ganha 2,31%, para 53,50 dólares.

A nível internacional, o sentimento do mercado está a ser impulsionado com a perspetiva de o Banco Central da China cortar as taxa de juro na quinta-feira, uma medida que deverá ser executada para mitigar o impacto do coronavírus na economia. As principais praças europeias registaram um dia de ganhos, à semelhança do PSI-20. O DAX, o FTSE 100, CAC 40, o IBEX 35 e o EuroStoxx 50 encerraram todos no verde.

Por cá, entre as cotadas que mais subiram encontram-se a Jerónimo Martins, a Ibersol, a Nos, a F.Ramada e a Sonae Capital, todas com ganhos superiores a 1%.

Em contraciclo, os CTT, a Pharol, a Semapa e a Sonae registaram perdas.