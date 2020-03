Galp mantém “serenidade” depois de afundar mais de 16% na bolsa de Lisboa

A Galp desceu mais de 16% na bolsa de Lisboa na segunda-feira no dia em que a bolsa de Lisboa perdeu mais de 8,6% para 4.266,88 pontos, o valor mais baixo no espaço de um ano.

A impactar as ações da cotada estão o surto de coronavírus a nível global, que poderá provocar uma menor procura de petróleo devido ao abrandamento da economia global, e também as tensões nos mercados internacionais de petróleo, depois de a Rússia e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) não terem chegado a acordo sobre as metas para a produção de petróleo, e da Arábia Saudita ter decidido reduzir os seus preços de venda. Como resultado, o petróleo sofreu a sua maior queda diária desde a Guerra do Golfo em 1991, há quase 30 anos.

As ações da Galp fecharam a afundar 16,52% para 9,58 euros na bolsa de Lisboa na segunda-feira.

Nesta sessão foram negociadas 6,492 milhões de ações, com a cotada a fechar a sessão de ontem a valer 8,85 mil milhões de euros. As ações da petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva chegaram a atingir os 8,63 euros durante a sessão, o valor mais baixo no espaço de um ano.

“A Galp está a acompanhar de muito perto a evolução da situação; estas ocorrências são cíclicas e fazem parte da dinâmica dos mercados, devendo ser endereçadas com serenidade”, começa por dizer fonte oficial da petrolífera portuguesa.

“Os mercados têm sido pressionados pela expectativa de menor procura global causada pelas circunstâncias derivadas do Covid-19 e, agora também do lado da oferta, com a expectativa de maior produção de matérias primas por parte da OPEP/Rússia”, segundo a Galp.

“Estamos num ciclo desafiante, mas confiantes, tendo em consideração o perfil integrado dos nossos negócios, dado que atuamos em toda a fileira do setor”, afirma a petrolífera.

“Neste contexto, a Galp manterá o seu foco na otimização operacional das suas atividades, assentes numa elevada resiliência dos seus projetos e na robustez financeira da empresa”, de acordo com fonte oficial da empresa.

Ao final da tarde de segunda-feira, o barril de Brent, a referência para Portugal, desvalorizava 22,66% para 35,01 dólares, enquanto o barril de WTI descia 22,77% para 31,88 dólares.