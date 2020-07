Galp perde 60 milhões em transações não autorizadas

A Galp anunciou que perdeu 60 milhões de euros em “transações não autorizadas pela empresa de derivados sobre licenças de emissão de CO2”.

“Esta situação encontra-se integralmente superada, tendo a empresa encerrado a totalidade das posições”, segundo comunicado da empresa enviado à CMVM na noite de terça-feira.

A petrolífera diz que já tomou as “medidas adequadas no plano interno, incluindo ações disciplinares e de auditoria, e no domínio do reforço dos controlos operacionais, com vista a precaver a ocorrência de eventos idênticos no futuro”.

Apesar desta perda, a Galp garante não há alterações à “posição de caixa” divulgada no trading update que saiu a 13 de julho, “sem que haja impactos financeiros negativos adicionais associados”.

Na sua área de trading, a Galp compra e vende petróleo e gás natural, mas também derivados de licenças de carbono, ou contratos de eletricidade.

A companhia registava uma posição de caixa de 1,7 mil milhões de euros no final de junho, mais 200 milhões face ao final de março.