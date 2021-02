Gás de garrafa. Teto máximo vai subir a partir de quarta-feira

O teto máximo aplica atualmente aos preços do gás engarrafado vai subir a partir da meia-noite de quarta-feira, 3 de fevereiro. Estes preços são válidos até às 23h59 de 14 de fevereiro.

O anúncio foi feito hoje pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Desta forma, por exemplo, o preço mais elevado para garrafas até 13 quilos vai subir de 23,89 euros para 24,77 euros.

A ERSE justifica esta subida com o agravamento dos preços do gás nos mercados internacionais. “O valor dos preços máximos dos gases de petróleo liquefeito (GPL) engarrafados sofreu uma atualização resultante de um agravamento em janeiro de 3,7%, do preço do butano, e de 16,6%, do propano, nos mercados internacionais”.

Já as botijas de tipologia T4 continuam de fora do teto máximo estipulado pelo Governo no âmbito do Estado de Emergência: Galp Pluma, Repsol K11, Rubis G24 Butano Light, Cepsa mais leves (duas de butano 12,5 quilos ou a de propano 11 quilos), ou a Digal Asa.

Novos preços a partir da meia noite de 3 de fevereiro:

– GPL butano na tipologia T3, para as garrafas com capacidade de 12,5 kg (23,18 euros) e13 kg (24,10 euros);

– GPL propano, também na tipologia T3, terá um preço máximo de 20,27 euros, na garrafa de

9 kg, e de 24,77 euros, na garrafa de 11 kg;

– Tipologia T5, o preço do GPL propano não poderá ultrapassar, na garrafa de 35 kg, os 71,09 euros e, na garrafa de 45 kg, 91,40 euros.