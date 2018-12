Geógrafo Miguel Bastos Araújo recebe Prémio Pessoa 2018

O geógrafo Miguel Bastos Araújo, investigador da Universidade de Évora, é o vencedor do Prémio Pessoa 2018.

O português já recebeu recebeu vários prémios internacionais com o Prémio Rey Jaime I, em 2016, que distingue estudos e entidades científicas que contribuem para a promoção da investigação e para o desenvolvimento científico em Espanha, e no mês passado, foi galardoado com o Prémio Ernst Haeckel 2019. Este último é atribuído, a cada dois anos, a um ecologista sénior como reconhecimento da sua excecional contribuição para a ciência ecológica europeia.

Miguel Araújo é também dos cientistas mais citados de Portugal.Este ano voltou a surgir na lista “Highly Cited Researchers”, que anualmente é elaborada pela Clarivate Analytics e que inclui um número restrito de cientistas de todo o mundo. O especialista em ecologia volta a ser o segundo português com mais citações segundo este ranking, com um total de 23.993, e uma média de 177 por artigo.

O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos.