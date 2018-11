Geração €uro: Inscrições abertas para concurso do BdP que dá prémio de 350 euros a alunos do secundário

Já estão abertas as inscrições para a oitava edição do concurso “Geração €uro”, organizado pelo Banco de Portugal em conjunto com o Banco Central Europeu (BCE) e outros bancos centrais nacionais do Eurosistema, segundo informações divulgadas no site do Plano Nacional de Formação Financeira.

O concurso Geração €uro decorre entre outubro de 2018 e maio de 2019 e pretende ajudar os alunos do Ensino Secundário a perceberem em que consiste a política monetária e qual é a sua relação com o conjunto da economia.

Para participarem, os alunos devem formar equipas de três a cinco elementos, com orientação de um professor e inscrever-se no site do concurso Geração €uro. Na primeira fase do concurso, que decorre até 20 de dezembro, os alunos respondem a um questionário online de 30 perguntas com três níveis de dificuldade.

As 15 equipas com melhores resultados serão convidadas a produzir um trabalho sobre política monetária, no qual terão de estimar qual será a taxa de juro que o BCE deverá fixar na reunião de 7 de março de 2019.

Finalmente, as equipas com os melhores trabalhos terão de os apresentar a um júri designado pelo Banco de Portugal. As três melhores equipas receberão os seguintes prémios:

1.º lugar – 350 euros por aluno, um tablet para o professor e um troféu para a escola;

2.º lugar – 250 euros por aluno, um tablet para o professor e um troféu para a escola;

3.º lugar – 150 euros por aluno, um tablet para o professor e um troféu para a escola.

A equipa vencedora será também convidada a viajar até Frankfurt am Main, na Alemanha, para uma cerimónia europeia de entrega de prémios, que contará com a presença do Presidente do BCE e dos governadores dos bancos centrais nacionais.