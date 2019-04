Geringonça à vista em Espanha. Aliança PSOE e Podemos dá maioria parlamentar à esquerda

Os partidos de esquerda em Espanha podem vir a ter a maioria nas eleições parlamentares do próximo dia 28 de abril, embora esse cenário ainda não seja dado como garantido. De acordo com uma sondagem citada pela agência Reuters, esta hipótese ganha mais força.

Espanha enfrenta uma das eleições parlamentares mais disputadas das últimas décadas, e as sondagens das últimas semanas indicam uma nota de equilíbrio. A sondagem do Centro de Estudos Sociológicos (CIS) aponta para um resultado de entre 157-181 assentos para os socialistas do PSOE juntamente com o Podemos, o partido anti austeridade de extrema-esquerda.

No melhor dos cenários, os dois partidos garantiriam a maioria no Parlamento espanhol com 350 assentos. Contudo, poderão não ser capazes de governar sozinhos, precisando deencontrar aliados entre os partidos regionais da Catalunha ou do País Basco, um processo difícil e que exigiria longas conversas.

Estas eleições deverão marcar uma divisão na história democrática de Espanha, já que um partido de extrema-direita poderá conquistar assentos parlamentares pela primeira vez nas últimas quatro décadas. A sondagem do CIS, a última antes da eleição, mostra que o partido Vox conquista entre 29 a 37 cadeiras.

O conservador Partido Popular poderá conquistar entre 66 a 76 assentos e a formação de centro-direita Ciudadanos entre 42 e 51. Uma junção entre o Ciudadanos e os socialistas já foi descartada pelo líder do partido Albert Rivera.

Outros dados do CIS indicam que um em cada quatro eleitores ainda não decidiu em quem votar, e mais de 8% não responderam. O CIS entrevistou 16.194 pessoas entre 1 e 18 de março, depois do primeiro-ministro socialista Pedro Sanchez ter convocado eleições antecipadas para 28 de abril.