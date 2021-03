Gigantes da moda lutam para honrar compromissos ecologicamente responsáveis

As empresas gigantes da moda lutam para honrar os seus compromissos ecologicamente responsáveis, segundo uma reportagem publicada hoje no “site” especializado “Business of Fashion” que lamenta a distância entre discursos e os factos.

O estudo, que foi elaborado por um grupo de especialistas internacionais independentes, estabelece o “índice de desenvolvimento sustentável” para quinze grupos: cinco no setor da moda de luxo, incluindo a Kering e a LVMH, cinco grandes redes de retalho – H&M, Levi Strauss, Gap, entre outras, e cinco marcas de roupas desportivas, incluindo a Nike e a Adidas, noticiou a AFP.

Este relatório é o primeiro de uma série de análises do ‘índice de sustentabilidade’ que o Business of Fashion (BoF) conta publicar antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Glasgow, na Escócia, em novembro próximo.

“Com menos de 10 anos para atingir as metas globais de clima e desenvolvimento sustentável, o tempo está a esgotar-se e não é suficiente declarar simplesmente uma ambição de mudança”, afirma o estudo.

Os grupos são avaliados em seis áreas: transparência, emissões de CO2, uso de água e produtos químicos, materiais, direitos dos trabalhadores e resíduos.

Nenhuma empresa alcança mais de 50 pontos numa escala de 100 neste “ranking”, tendo obtido a holding suíça Richemont (Chloé, Ralph Lauren), a empresa japonesa Fast Retailing (Uniqlo, Princesse Tam Tam) e o grupo americano Under Armour pontuado abaixo dos 25.

Questionado pela AFP, Richemont (com uma pontuação de 14 em 100) e a Under Armour (9) não responderam. Os mais bem classificados são a Kering (Gucci, Saint Laurent) e a Nike, que obtiveram 49 e 47 respetivamente.

“Muitas das maiores empresas de moda ainda não sabem ou divulgam de onde vêm os seus produtos e, quanto mais abaixo na cadeia de abastecimento, mais opacas as coisas se tornam”, lê-se no relatório.

“Tal abre caminho à exploração e a violações dos Direitos Humanos e cria dificuldades para saber o impacto ambiental da indústria”.

