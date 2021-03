Goldman eleva projeção de preço do petróleo após decisão da OPEP+

O banco Goldman Sachs reconhece que “já estava otimista” em relação os preços do petróleo antes da decisão da OPEP + na quinta-feira de manter os cortes de produção. Mas, depois dessa decisão, o banco norte-americano decidiu elevar a estimativa do barril de Brent em 5 dólares, até aos 75 dólares no segundo trimestre e até 80 dólares no terceiro trimestre.

O relatório do banco norte-americano foi publicado pelo site espanhol Bolsamania.

A OPEP + decidiu na quinta-feira não aumentar a produção de barris por dia de petróleo em abril e a Arábia Saudita manterá os seus cortes voluntários de 1 milhão de barris por dia. Com o petróleo acima dos 60 dólares o barril, esperava-se que o grupo de grandes produtores aumentasse a produção em cerca de 500 mil barris por dia (bpd) e também que a Arábia Saudita pusesse fim ou total ou parcialmente à sua redução voluntária.

O barril do Brent avançou nesta sexta-feira mais de 4%, para 69,44 dólares, e o West Texas 3,6%, para 66,14 dólares.

As previsões do Goldman para o quarto trimestre deste ano e para 2022 agora estão nos 75 dólares o barril de Brent. O crescimento esperado para o terceiro trimestre já é mais moderado devido ao potencial de aumento da oferta (tanto da OPEP quanto dos produtores de petróleo de xisto ou dos produtores do Irão) e face ao abrandamento do aumento da procura.

No entanto, o banco norte-americano considera que estas previsões de médio prazo são mais instáveis ​​e centram-se “no caso mais claro do curto prazo”, para o qual espera este aumento dos preços do petróleo.