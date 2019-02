Google atualiza programa para empresas verem se o seu site é rápido

A ferramenta gratuita quer ajudar as empresas a perceberem o quão rápido é o seu website e perceberem como podem melhorar o desempenho e a velocidade das versões mobile. Com o novo Test My Site, qualquer empresa passa a ter num único espaço, o local para medir a velocidade do seu website mobile, o benchmark do sector e receber sugestões de melhorias do seu website mobile – o primeiro passo para criar uma boa experiência mobile.

Através da nova ferramenta é possível verificar a velocidade de todo o site e das páginas individuais; comparar a velocidade do site actual com a de meses anteriores; ver a classificação do site (rápido, médio ou lento); comparar a rapidez com outros sites da indústria; ter a ideiao do impacto potencial da velocidade nas receitas; aceder a uma lista detalhada de correcções recomendadas para até cinco páginas no site e relatório completo para partilhar com a equipa.

«O mobile é onde a maioria das pessoas consulta o quer saber, fazer, como chegar e faz compras por isso é importante oferecer o tipo de experiência móvel que as pessoas esperam: rápida, interessante e não atrapalhe o que se quer realizar. A Google está empenhada no sucesso de marketers e marca e está sempre à procura de formas de desenvolver e apoiar novas ferramentas e inovações que possam ajudar o sector», revelou Jerry Dischler, vice- presidente de product management da Google.

«Com o novo Test My Site, as empresas têm um sítio em que podem medir, fazer o benchmark e agir em relação à velocidade dos seus sites. Este é o primeiro passo para uma grande experiência mobile», acrescentou o responsável.