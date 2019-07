Google faz disparar bolsa norte-americana

A bolsa de Nova Iorque teve um final feliz no encerramento da sessão de hoje, 26 de Julho, com os três principais índices a fechar no verde, alcançando resultados próximos dos máximos. O tecnológico Nasdaq foi o rei do dia, subindo 1,10% para 8.016,95 pontos. Seguiu-se o S&P 500 com um aumento de 0,73% para 3.025,55 pontos e o Dow Jones Industrial Average avançou 0,19% para 27.192,45 pontos.

O Nasdaq, que abriu nos 7.992,13, viu mais de metade dos seus títulos a fechar no verde. Neste índice, a Alphabet, empresa-mãe do Google que, durante a apresentação dos resultados semestrais durante o dia de ontem, anunciou um aumento dos lucros em 32% em relação ao período homólogo do ano passado, fechou com ganhos acima dos 10%, diminuindo, assim, a tensão dos investidores face aos desafios inerentes ao negócio de publicidade da empresa fundada por Lary Page. A Starbucks também contribuiu para o dia verde do índice tecnológico. A multinacional norte-americana valorizou 8,94%, vendo as ações a bater nos 99,11 dólares.

No lado das perdas, a Xilinx, a maior fornecedora do mundo de dispositivos lógicos programáveis, desvalorizou mais de 5% enquanto que a farmacêutica Alexion e a agência de viagens chinesa Ctrip.com, cotada em Wall Street, registaram perdas próximas dos 3%.

O dia também sorriu ao índice S&P 500. A Universal Health Services, a maior empresa de gestão hospitalar dos Estados Unidos, encabeçou os ganhos com uma valorização de 10,89%. A rede social Twitter, cujas receitas do semestre excederam as expetativas dos analistas, terminou a sessão com as acções a valer 41,52 dólares, refletindo o aumento de 8,92% que registou no encerramento da sessão.

Os finais felizes sentidos no mercado norte-americano não chegaram à Mohawk Industries e o dia foi vermelho para a fabricante americana de pavimentos comerciais e domésticos que registou uma impiedosa desvalorização de 17,60%. Também a empresa Cabot Oil & Gas Corporation, especialista em exploração de hidrocarbonetos, ajudou a pressionar a bolsa com um trambolhão que atingiu quase os 13%.

O industrial Dow Jones teve o aumento mais ténue do dia e as subidas dos títulos não ultrapassaram os 2,07% registados pela Coca-Cola. Nas quedas, a Dow (-3,27%), a 3M (-2,33%) e a Chevron (-1,52%) foram as cotadas mais encarnadas do índice.

Os resultados empresariais animaram o mercado norte-americano mas o crescimento do PIB norte-americano também sustentou para a euforia sentida em Wall Street. De relembrar que o produto interno bruto dos Estados Unidos cresceu 2,1%, segundo os dados divulgados pelo Departamento do Comércio nesta sexta-feira, 26 de julho. E, ainda que tenha desacelerado face ao primeiro trimestre do ano, o resultado superou as expetativas dos analistas, que previam um aumento inferior aos 2%.

Nas matérias-primas, segundo a Bloomberg, o preço do petróleo está misto na Europa e nos Estados Unidos. Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte, referência para o mercado europeu, desceu 0.21%, negociando nos 63,26 dólares. Do outro lado do Atlântico, o West Texas Intermediate, referência para os EUA, subiu 0.25%, negociando nos 56,16 dólares.