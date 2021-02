Governo diz que não existem condições “para pensar num desconfinamento em breve”

O Governo deixou um aviso ao país de que ainda não existem condições “para pensar num desconfinamento em breve”. Este alerta foi dado no briefing do Conselho de Ministros realizado esta quinta-feira, 18 de feveiro, pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

“Estamos muito longe de estar em condições para pensar num desconfinamento em breve. Ainda muito cedo para pensarmos que estamos perto do fim”, afirmou a ministra.

Mariana Vieira da Silva relembrou o número de pessoas que se encontram internadas nas unidades de cuidados intensivos (UCI) que são 688, uma descida de 31 face ao dia de ontem, para colocar de lado a ideia de um desconfinamento no país. Atualmente existem 3.819 internados (menos 318) e 687.462 casos recuperadas em Portugal do coronavírus.

O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 15.754 registando-se mais 105 vítimas mortais nas últimas 24 horas. Dados que de acordo com a ministra ainda não são compatíveis para que se possa criar a expetativa de um desconfinamento para breve em Portugal.