Famílias monoparentais vão ter salário pago a 100%

O Governo aprovou esta quinta-feira, 18 de fevereiro, em Conselho de Ministros (CM), o alargamento de apoio a alguns pais em teletrabalho. As famílias monoparentais vão ter também o seu salário pago a 100%.

A ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho referiu que estas medidas servem para clarificar as situações em que os trabalhadores podem optar por estar em teletrabalho. É o caso das famílias monoparentais, situações em que o agregado familiar integra um filho (ou outro dependente) que frequente equipamento de acompanhamento num estabelecimento de ensino pré-escolar ou do primeiro ciclo do ensino básico e alunos com deficiência superior a 60% de qualquer idade.

“Esta alteração permite que o trabalhador possa, nos três dias anteriores a passar para o apoio à família, informar a empresa, atendendo a que reúne uma destas situações optará pelo apoio à família e não pelo teletrabalho”, explicou a governante, em conferencia de imprensa depois da reunião do Conselho de Ministros.

Ana Mendes Godinho esclareceu ainda que foi alterada a possibilidade do pagamento dos trabalhadores que se encontrem no apoio à família poder ser a 100% – “esta diferença entre os 66% e os 100% ser assumida pela Segurança Social nas situações em que os pais alternem semanalmente o acompanhamento da criança”, referiu a ministra.