Governo aprova plano de gestão dos fogos florestais

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, esta quinta-feira, 5 de dezembro, o Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais (PNGIFR), que ficará ainda hoje disponível para consulta pública.

Este plano, que abrange o período 2020-2030, “identifica o contexto e designa as orientações e os objetivos estratégicos para uma abordagem integrada ao problema, definindo as responsabilidades das entidades públicas e privadas envolvidas, desde o planeamento até ao pós-evento”, pode ler-se no comunicado emitido.

Para a criação deste documento foi utilizada como base de trabalho os relatórios produzidos pelas duas comissões técnicas independentes, constituídas pela Assembleia da República na sequência dos incêndios ocorridos em Portugal no ano de 2017.

A estratégia e gestão integrada de fogos rurais já havia sido um tema discutido em maio deste ano, na Assembleia da República durante o debate quinzenal.

Em entrevista à “TSF”, o ministro do Ambiente e da Ação Climática explicou que está previsto um investimento do Estado de 500 milhões de euros. “Quando os incêndios têm mais de 500 hectares, temos de ter a certeza de que as áreas ardidas terão sempre um plano de recuperação que será devidamente executado”, afirmou João Pedro Matos Fernandes à rádio. “A participação dos privados é fundamental, no sentido em que 97% da área florestal em Portugal pertence a privados. Temos que ter uma coligação com os donos da terra”, sublinhou o governante.