Governo autoriza ANA a encerrar definitivamente pista secundária do aeroporto Humberto Delgado

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação (MIH) autorizou o Governo ao “encerramento definitivo da pista secundária [17/35] do aeroporto Humberto Delgado”.

Numa nota divulgada esta sexta-feira, o MIH considera que esta medida “é indispensável para avançar com sucesso nas obras do aeroporto”, isto porque o espaço será “utilizado para a construção de mais estacionamentos para aviões e mais espaço para a circulação dos mesmos”.

A decisão do Governo acontece depois da audição de várias entidades ligadas à aeronáutica, suportando a autorização do encerramento “em pareceres favoráveis ao mesmo”, indica o comunicado, dando especial enfoque às declarações da Eurocontrol que no documento “conclui que o encerramento da pista 17/35 preserva os níveis de segurança adequados à operação do Aeroporto Humberto Delgado, podendo inclusive melhorá-los”.

O encerramento da pista 17/35 já estava prevista no acordo assinado entre a ANA e o Governo, que pretendem o desenvolvimento de um novo aeroporto no Montijo, além de uma nova expansão do aeroporto Humberto Delgado.