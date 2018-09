Governo confirma Icelandair como parceira na privatização da Cabo Verde Airlines

O governo cabo-verdiano acaba de confirmar, no Boletim Oficial, a empresa islandesa Icelandair como a sua parceira estratégica na privatização da Cabo Verde Airlines.

As duas partes vão agora iniciar negociações para a aquisição de até 51 por cento do capital da companhia aérea cabo-verdiana.

O restante capital, 49%, vai ser alienado a outros investidores, aos trabalhadores e aos emigrantes cabo-verdianos.

Ainda não foi revelado o valor do negócio, mas no Boletim Oficial o Governo revela que a Icelandair fica obrigada a pagar no ato de assinatura do contrato de compra e venda das ações, uma prestação equivalente ao preço global das ações acordadas.

O Governo ressalva, no entanto, que caso a proposta não cumpra com o que está estabelecido no caderno de encargos ou se das negociações não resultarem, poderá avançar para a escolha de um novo parceiro estratégico.