Governo ‘convida’ empresas norte-americanas para o porto de Sines

O Governo português espera contar com a presença de empresas norte-americanas na nova fase de expansão do Porto de Sines.

“Esperamos que possam haver empresas americanas a apresentar também as suas licitações no concurso público para a expansão do Porto de Sines”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros esta quinta-feira em Lisboa.

Augusto Santos Silva falava numa conferência de conjunta com o seu homólogo norte-americano, Mike Pompeo.

“Quando lançamos concessões de serviços públicos fazemo-lo de forma aberta e transparente de acordo com a legislação europeia”, afirmou Augusto Santos Silva.

“Assim vai decorrer para o segundo terminal de contentores de Sines. Esperamos que muitas companhias, incluindo dos EUA se apresentem a esse concurso”, declarou.

O chefe da diplomacia note-americana lançou vários avisos ao Governo de António Costa sobre a abertura da rede de telecomunicações nacional à empresa chinesa Huawei. Washington tem receios quanto à segurança de dados sensíveis e à intenção da companhia chinesa.

Em resposta, o Governo português assegurou que as empresas chinesas presentes em Portugal cumprem a legislação europeia e nacional.

O Governo aprovou em julho a construção de um novo terminal de contentores no porto de Sines, e também a expansão do atual terminal de contentores (Terminal XXI). Globalmente, o porto de Sines vai receber um investimento de 1,2 mil milhões de euros nos próximos anos, a maioria com origem em investimento privado.