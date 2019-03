Governo de Cabo Verde quer Santo Antão como “ilha pioneira” no turismo responsável

A ilha de Santo Antão está “na linha de frente” na promoção de um turismo responsável e sustentável, pelo que o governo cabo-verdiano vai continuar a trabalhar, com os municípios, para que esta região seja “líder e exemplo” nesta matéria. Quem o diz é o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, que este sábado inaugurou dois miradouros turísticos no Planalto Leste, projetos implementamos pela Câmara Municipal do Porto Novo, com financiamento do Governo, no quadro do Fundo do Turismo.

Olavo Correia congratulou-se com o facto de Santo Antão estar a se transformar numa “ilha especial e pioneira” em mateira de promoção do turismo rural em Cabo Verde: “O governo vai continuar a trabalhar com as câmaras municipais para fazer de Santo Antão uma ilha especial e pioneira em matéria do turismo rural em Cabo Verde”, sublinhou.

O executivo local já prometeu, através do Fundo do Turismo, disponibilizar, nos próximos três anos, “recursos substanciais” para investimentos no turismo em Santo Antão. A construção de miradouros, postos de turismo e a requalificação dos itinerários turísticos são alguns dos investimento que o Governo tem estado a realizar em Santo Antão, numa parceria com os municípios, visando potenciar o sector do turismo nesta ilha.

Porto Novo deve receber, nos próximos três anos, mais de 40 mil contos do Fundo do Turismo para melhorar as condições para o desenvolvimento turístico no concelho.