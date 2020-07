Governo de Merkel terá sido informado da fraude na Wirecard há mais de um ano

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira alemã, mais conhecida por BaFin, já tinha informado o ministro das Finanças do país, Olaf Scholz, sobre a potencial manipulação das contas da Wirecard em fevereiro do ano passado, reporta a Bloomberg. Passado quase um ano e meio, a empresa alemã que ambicionava liderar o mercado dos pagamentos digitais a nível mundial colapsou.

A BaFin alertou das suas suspeitas relativas à falsificação da contabilidade e informou o ministro que abriria uma investigação. Scholz já negou qualquer participação direta no escândalo da Wirecard, enquanto que o seu adjunto, Joerg Kukies, confirmou na passada quarta-feira ter-se reunido duas vezes com o então diretor executivo da empresa, Markus Braun, no final do ano passado.

Entretanto, a Wirecard virou uma vergonha nacional, depois de chegar a ser apontada como o símbolo de uma Alemanha moderna e de uma transformação digital da economia do gigante europeu. O escândalo contabilístico tem manchado a reputação do Governo alemão, com a Chanceler Merkel a tentar conter as repercussões políticas, apontando as responsabilidades a Scholz. Fontes próximas da chancelaria informaram que a informação na posse do Ministro das Finanças será tornada pública em breve.

A Wirecard tornou-se num escândalo e uma fonte de vergonha para a Alemanha quando, no passado mês de junho, foi revelado um buraco de 1,9 mil milhões de euros, quantia que a empresa veio a admitir “provavelmente não existir”. A queda da empresa, que era um dos orgulhos empresariais nacionais, desencadeou uma tempestade política e institucional, com o regulador do sistema financeiro no centro das críticas por não ter detectado a fraude nas contas da companhia e defendido os interesses dos accionistas. Felix Hufeld, o presidente do BaFin, já reconheceu a responsabilidade da instituição que lidera na falha que permitiu que a fraude massiva que ocorria na Wirecard passasse despercebida, mas defendeu também uma investigação aos investidores que haviam adquirido posições short pouco antes da queda da empresa.