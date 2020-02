Governo de Trump garante que há empresas dos EUA interessadas em Sines

O Governo de Donald Trump garante que há empresas norte-americanas interessadas no novo terminal de contentores de Sines. A garantia foi dada esta quarta-feira pelo Secretário de Energia norte-americano durante uma visita ao porto de Sines.

“Discutimos [com o Governo português] o interesse dos Estados Unidos neste leilão em particular, neste porto fantástico”, começou por dizer Dan Brouillette em Sines.

Neste momento está a decorrer o concurso público para a concessão do terminal Vasco da Gama, depois de ter sido lançado em outubro de 2019, terminando em junho de 2020. Esta nova infraestrutura vai implicar um investimento privado de 642 milhões de euros para a sua construção e exploração.

“É um projeto excitante para as empresas e o Governo dos Estados Unidos, pode se ver isso pelas empresas que estão aqui hoje a assistir às operações. “Estamos interessados em trabalhar com Portugal e com a indústria neste concurso público”, acrescentou.

“Penso que vemos muito interesse dos EUA neste porto. Quando fechar o concurso, vamos ver quais as empresas que fizeram ofertas, mas o facto de estarem aqui hoje indica que há um interesse americano muito forte neste porto”, sublinhou.

Questionado sobre se esta visita deve-se ao interesse da China no porto de Sines, o governante destacou a importância deste porto para os Estados Unidos.

“Esta é uma porta de entrada para a Europa, é o porto europeu mais próximo dos Estados Unidos, muitas das cargas vem da costa leste dos EUA, é um ponto único e estratégico para nos. Penso que é esse o interesse e pelo qual estão as empresas norte-americanas aqui”, respondeu.

Recorde-se que já foi noticiado o interesse de duas empresas chinesas no terminal Vasco da Gama: a Cosco e a Shanghai International Port Group.

Por sua vez, o ministro português das Infraestruturas garantiu que o Governo está a “trabalhar para despertar o interesse de investidores”.

“Neste momento há vários interessados que estão a avaliar, estão a estudar”, afirmou Pedro Nuno Santos.

Questionado sobre a nacionalidade dos interessados, o ministro não quis detalhar. “Nesta visita em particular estão muitas empresas [dos EUA], mas há um trabalho em permanência com empresas de todo o globo”.