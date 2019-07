Governo e autarca de Mação em guerra devido a fogos florestais

O Governo e o autarca de Mação abriram uma guerra de palavras devido aos fogos florestais que assolaram aquela região do distrito de Santarém nos últimos dias.

Vasco Estrela tem feito várias críticas à resposta dada pela autoridades nos incêndios no seu município. Em entrevista à TVI, apontou que foram empregues “poucos meios de combate em Mação, apesar dos números avançados pelas autoridades”.

O social-democrata também argumentou que a autarquia “tem feito um grande esforço para contrariar os ciclos de incêndio, ano após ano”, disse na TVI na segunda-feira. Em relação à limpeza das florestas, conforme exigido por lei, o edil destacou que a autarquia tem feito o seu trabalho.

Em resposta, o Governo criticou a decisão da autarquia de Mação de não ter ativado o plano municipal de Proteção Civil durante o incêndio que foi declarado dominado na terça-feira.

“A câmara da Sertã e de Vila de Rei ativaram imediatamente os planos municipais de emergência, prestaram todo o apoio logístico, naquilo que foi uma operação de Proteção Civil de grande dimensão, que envolveu mais de mil operacionais”, disse o ministro da Administração Interna.

“O presidente da câmada de Mação, optou por não promover a ativação do plano municipal de emergência, e por não dar qualquer cooperação ao esforço de protecção civil”, acusou Eduardo Cabrita.

Em entrevista na RTP 1 na terça-feira, o ministro acusou o autarca de Mação de ser “verdadeiramente um comentador televisivo, porque a seguir a cada briefing aparecia nesta televisão ou noutras a fazer comentários”.

“Os autarcas parceiros fundamentais e são os primeiros responsáveis da Proteção civil nos seus municípios”, afirmou o ministro destacando o papel dos bombeiros e de outros operacionais no combate aos fogos florestais. “Os bombeiros estiveram com coragem nesta operação. Bombeiros voluntários de Beja ao Porto, bombeiros profissionais, Forças Armadas, sapadores florestais, INEM, Cruz Vermelha, Segurança Social”.

O autarca de Mação reagiu às declarações do ministro, considerando que esta “não é forma de um membro do Governo tratar, de uma forma ofensiva, um presidente de câmara. Posso discutir e discordar de ações que são tomadas, mas não entro no campo da ofensa e da ofensa de caráter”, afirmou Vasco Estrela, citado pela TSF.