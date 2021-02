Governo lança linha de 100 milhões de euros para agências de viagens e operadores turísticos

O Turismo de Portugal, em parceria com o Banco Português de Fomento, as Sociedades de Garantia Mútua (SGM) e os bancos, lançou uma linha de apoio de 100 milhões de euros para as agências de viagens e operadores turísticos.

Em comunicado, o Ministério da Economia adiantou que “esta medida de apoio à economia visa ajudar na recuperação de uma das atividades mais afetadas pelos efeitos da pandemia de covid-19, traduzindo-se em empréstimos bancários exclusivamente para o financiamento de necessidades de tesouraria de agências de viagens e operadores turísticos, face à obrigação de reembolso relativo a viagens que não foram efetuadas ou foram canceladas devido ao contexto pandémico”.

A linha tem uma dotação total de 100 milhões de euros “e um prazo de vigência até 30 de junho”, sendo que podem candidatar-se micro, pequenas e médias empresas (PME), bem como ‘small mid cap e mid cap’, que desenvolvam atividades de agências de viagens e operadores turísticos, adiantou a tutela.

Estas empresas, ainda que não obedeçam a todos os requisitos para ser PME, têm algumas características que as aproximam deste tipo de sociedade.

“As operações de crédito beneficiam de uma garantia autónoma à primeira solicitação, prestada pelas SGM, até 90% do capital de cada um dos empréstimos garantidos a micro e pequenas e, até 80% do capital de cada um dos empréstimos garantidos a médias empresas, ‘small mid cap’ e ‘mid cap’”, referiu o Governo.

“Esta nova linha ajudará as agências de viagens e turismo a proceder ao reembolso aos seus clientes dos valores já recebidos, correspondentes a viagens que não foram realizadas ou que foram canceladas em virtude da pandemia da doença covid-19. Esta linha contribuirá indubitavelmente para restabelecer a confiança dos consumidores, e, bem assim, para estimular futuras reservas junto das agências de viagens e turismo”, afirma a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, citada no comunicado.