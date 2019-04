Governo nomeia ex-membros de gabinetes de secretários de Estado para o Conselho Diretivo do IGFSS

Os concursos públicos para os cargos de presidente, vice-presidente e vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) foram lançados em outubro de 2018 e ainda não foram oficialmente concluídos no âmbito da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), mas o Jornal Económico apurou que as nomeações já estão feitas, produzindo efeitos a partir de 1 de abril, por decisão da atual secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim.

E os escolhidos são Teresa Fernandes, Nuno Santos e Ana Vasques. Por coincidência, três ex-membros do gabinete de Pedro Marques, quando este desempenhou as funções de secretário de Estado da Segurança Social (2005-2011) nos dois governos liderados por José Sócrates. Recorde-se que Marques foi ministro do Planeamento e das Infraestruturas no atual Governo, tendo cessado funções no início de 2019 para encabeçar a lista de candidatos do PS às eleições europeias.

Por outro lado, Ana Vasques transita diretamente do gabinete de Cláudia Joaquim, no qual exerceu as funções de técnica especialista, para o Conselho Diretivo do IGFSS, escolhida pela mesma secretária de Estado. Mais, Ana Vasques é filha de Tomás Vasques, antigo deputado do PS e ex-chefe de gabinete do primeiro (e breve) ministro da Cultura do atual Governo, João Soares.

Quanto a Nuno Santos, trata-se do ex-chefe de gabinete do atual secretário de Estado do Orçamento, João Leão, cargo do qual foi exonerado em abril de 2018, poucos meses antes da abertura do concurso para o Conselho Diretivo do IGFSS.