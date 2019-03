Governo português apresenta condolências às famílias das vítimas da queda do avião na Etiópia

O Governo português, num comunicado divulgado há minutos sobre o acidente de aviação na Etiópia, lamenta o sucedido, expressa condolências aos familiares das vítimas e a solidariedade aos governos da Etiópia e do Quénia.

“Foi com profunda consternação que o Governo Português tomou hoje [dia 10 de março de 2018] conhecimento da queda de uma aeronave na Etiópia, que partiu de Adis Abeba com destino a Nairobi”, assume o referido comunicado.

O mesmo documento acrescenta que “o Governo Português manifesta as suas mais sinceras condolências às famílias das 157 vítimas deste trágico acidente e expressa a sua solidariedade para com os Governos da Etiópia e do Quénia nesta hora de luto”.

O voo ET302 da Ethiopia Airlines, num Boeing 737 MAX 8, despenhou-se hoje de manhã, seis minutos depois de ter levantado voo do aeroporto da capital etíope, Adis Abeba, em direção a Nairobi, capital do Quénia, vitimando de forma mortal 149 passageiros, mais oito tripulantes, sem qualquer sobrevivente.