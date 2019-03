Governo prepara-se para resgatar crianças e mulheres portuguesas da Síria

O Governo está a preparar, sob secretismo, o repatriamento para Portugal de crianças e mulheres portuguesas que estão em três campos de detenção para jiadistas na Síria, revela o “Expresso” na edição deste sábado (30 de março).

Há vinte crianças e adolescentes portugueses, filhos de antigos combatentes do Daesh, que se encontram em Roj e Ain Hissa (norte) e em Al Hol (leste). O avô de uma delas confirmou ao semanário que “está tudo a ser tratado”.

O executivo deverá arrancar com as operações de retirada após afinar estratégias com outros países europeus e contará com o apoio de organizações internacionais durante esse processo. O gabinete do ministro Augusto Santos Silva confirmou ao jornal “a existência de contactos com familiares das pessoas em causa e o trabalho que realiza no sentido de procurar compatibilizar” objetivos.

À mesma publicação, a mãe de Vânia Cherif, uma das três mulheres identificadas e que se juntou ao Estado Islâmico em 2015, contou que esteve esta semana no Ministério dos Negócios Estrangeiros e ficou “muito contente”. “Agora sei que o Governo português está a trabalhar, a fazer tudo por tudo”, frisou.