O Governo quer colocar Portugal no mapa da produção das vacinas contra a Covid-19 e está a posicionar-se junto das multinacionais que se encontram neste momento a desenvolver, ou já desenvolveram, uma vacina para combater o SARS-CoV-2. E pretende explorar outras oportunidades que vão desde a relocalização de produção de medicamentos até ao desenvolvimento de serviços de saúde. Para o efeito, o Governo já contactou 41 empresas farmacêuticas e laboratórios de 11 países para incluir Portugal na rede de produção de vacinas virais e esperam-se resultados concretos desses contactos ainda este ano, revelou Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, ao Jornal Económico (JE).

O governante sinaliza que o tiro de partida foi já dado com o investimento em Portugal numa nova fábrica do grupo farmacêutico espanhol Zendal, fabricante da nova vacina Novavax, que se encontra já na terceira fase de ensaios clínicos (última antes da comercialização). “Ao longo dos últimos meses, em 11 países diferentes, com 41 entidades, temos desenvolvido uma iniciativa de diplomacia económica, que tem tido resultados interessantes”, avança.

