Governo realça impacto da incerteza externa no crescimento da economia

O Ministério das Finanças realça o impacto da conjuntura externa no crescimento da economia, através das exportações. O Governo reagiu aos dados sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,1% no ano passado, num comunicado divulgado esta quinta-feira à tarde.

“A desaceleração do crescimento face a 2017 (-0,7 p.p.) ocorre num cenário de maior incerteza no plano geopolítico externo, que penaliza as maiores economias da Europa e, por essa via, as exportações portuguesas”, refere.

Esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) publicou os dados relativos ao crescimento da economia portuguesa, que confirmaram a estimativa rápida divulgada há duas semanas. Em 2018 o PIB cresceu 2,1%, situando-se duas décimas abaixo da meta do Executivo.

No entanto, a economia portuguesa continuou a crescer acima da média da zona euro, que registou uma expansão de 1,8%.

O Ministério liderado por Mário Centeno destaca, assim, que “a economia portuguesa cresce há 21 trimestres consecutivos e mantém uma trajetória de convergência com a União Europeia e a zona euro”.

“O crescimento do PIB surge a par de uma melhoria significativa no desempenho do mercado de trabalho com um crescimento de 2,3% do emprego”, destaca, sublinhando ainda uma redução do desemprego.

O Governo realça também “o esforço que os portugueses têm feito para construir bases sólidas que permitam que a economia continue a crescer e a convergir com a Europa”.

“Destacam-se o progresso alcançado na diminuição do endividamento, a recuperação do investimento, o reforço da resiliência do setor financeiro, a manutenção do equilíbrio das contas externas e a trajetória de consolidação orçamental”, conclui.