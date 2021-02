Governo recebeu 68 mil pedidos de apoio à família nestes 15 dias de confinamento

Os pais que apoiem os filhos à vez vão ter o salário pago a 100% durante este segundo confinamento geral que implica o ensino à distância e o teletrabalho. O mesmo se passará com as famílias monoparentais, segundo a medida aprovada pelo Governo, reunido esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança disse, em conferência de imprensa, que esta atualização nos apoios à família, deverá ter um número de pessoas abrangidas – de acordo com os últimos dados, referentes a 2020 – de 201 mil.

No ano passado esse valor representou, em termos de custos, 80 milhões de euros.

Ana Mendes Godinho explicou ainda que, nestes primeiros 15 dias de confinamento, foram recebidos 68 mil pedidos de apoio à família, e que ainda hoje foram pagos os apoios relativos a janeiro e os apoios extraordinários a trabalhadores independentes e sócios-gerentes.

“Como medida de política pública que pretende proteger o rendimento das famílias e promover o equilíbrio na prestação de assistência à família, o valor do apoio é aumentado quando seja semanalmente alternado entre os pais ou caso se trate de uma família monoparental, assumindo a Segurança Social o diferencial para garantir o pagamento de 100 % da remuneração”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.