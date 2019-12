O Governo Regional da Madeira tem neste momento três hipóteses em cima da mesa para o alojamento dos estudantes madeirenses no continente, confirmou ao Económico Madeira o vice-presidente do Executivo, Pedro Calado.

Está a ser estudada a proposta de existirem quotas para os estudantes madeirenses nas residências das universidades, à semelhança do que já acontece no concurso nacional de acesso ao ensino superior, em que os estudantes da Região Autónoma da Madeira (RAM) têm um contingente de 3,5% das vagas. A solução pode passar ainda pela criação de um sistema de apoio ao arrendamento, ou ainda pela contratualização com as residências privadas de x camas ou x quartos destinados aos estudantes da Madeira.

