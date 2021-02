O Governo anunciou esta quinta-feira que o confinamento geral e as medidas restritivas vigentes vão manter-se até ao dia 1 de março. O primeiro-ministro, António Costa, considera que não estão reunidas condições para aligeirar as restrições atuais, apesar do confinamento estar “a produzir resultados”. Em causa estão dois riscos novos no combate à pandemia: a redução da capacidade de vacinação para metade da que estava prevista nos contratos da União Europeia com a indústria farmacêutica e a multiplicação de variantes da Covid-19.

“Neste estado de emergência, a regra é manter tudo exatamente como está”, referiu António Costa, em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros para discutir as novas regras que vão vigorar entre os dias 15 de fevereiro e 1 de março em Portugal continental. O atual nível de confinamento geral deve, segundo o primeiro-ministro, manter-se, “seguramente para os próximos 15 dias” e é preciso assumir, “realisticamente”, que é bastante provável que “o teremos que manter ainda durante o mês de março”.

