A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) alerta para a inexistência de instruções relativas à prevenção e controlo do coronavírus ao nível dos funcionários públicos. E assegura que vai questionar o Governo sobre as medidas e planos de contingência, nomeadamente para os trabalhadores mais expostos nos serviços com maior afluência de pessoas. Também a Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária (APIT) reclama informação específica para os funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para garantir a segurança destes profissionais e dos utentes. Os sindicatos realçam que recentes instruções da Direção-Geral de Saúde (DGS) para as empresas deviam ser estendidas para a Administração Pública.

“Desconhecemos que haja qualquer tipo de instrução, orientação e procedimentos de prevenção e controlo no sentido de que os serviços da Administração Pública estejam protegidos do coronavírus”, disse ao JE José Abraão, secretário-geral da Fesap, realçando que a estrutura “não conhece nenhuma instrução concreta dirigida aos trabalhadores da Administração Pública, nomeadamente para serviços por onde passam diariamente milhares de pessoas”.

