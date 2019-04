Grécia exige ser indemnizada pela Alemanha devido à ocupação nazi

O Parlamento grego aprovou esta quinta-feira um inventário que calcula em 300 mil milhões de euros a dívida alemã por crimes cometidos durante a ocupação nazi. O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, mostrou-se a favor da medida e comprometeu-se perante os deputados a fazer o inventário de todos os bens alemães que possam ser apreendidos para saldar a dívida.

gréciaA contestação grega às medidas de austeridade vieram reavivar as reivindicações, discutidas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, para que o país fosse indemnizado pela destruição provocada pela ocupação das potências do Eixo (Alemanha e Itália).

Até agora, as reivindicações da Grécia tinham sido abafadas pelo resgate financeiro, mas, com o fim das medidas de austeridade no país, voltaram a fazer-se ouvir com mais força. Esta quinta-feira, o Parlamento helénico aprovou, ao fim de 12 horas de debate, o relatório da comissão competente, que detalha as perdas e danos causados pela ocupação, entre abril de 1941 e setembro de 1944.

Durante esse período foram mortos cerca de 300 mil gregos pelas forças alemãs, nos massacres de Lyngiades, Distomo, Kalavryta, Kandanos e Viannos. Os gregos recordam ainda que, em 1997, o Supremo Tribunal ordenou a Alemanha a pagar 28 milhões de euros para indemnizar os familiares das vítimas, mas a ordem nunca foi acatada e o pagamento nunca chegou. A esse montante, juntam-se também outro relativo às pilhagens e destruição provocadas pelos nazis.

Alexis Tsipras garantiu que vai seguir a recomendação aprovada e que vai enviar uma nota verbal ao chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, dando conta das pretensões gregas. Caso, os alemães não colaborem, a Grécia ameaça avançar com uma queixa junto do Tribunal Internacional da Haia e no Parlamento Europeu.