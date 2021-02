Grécia pressiona UE para agir rapidamente quanto aos passaportes de vacina

O ministro do turismo da Grécia pediu aos líderes da UE para “agirem rapidamente” na adotação dos certificados de vacina que poderiam permitir a retoma das viagens em massa, segundo o “Financial Times”.

“Olhando a reação de alguns países às propostas de certificados de vacinação, sinto que há muita miopia. Há mais a ser feito para nos prepararmos ”, sublinhou o ministro Harry Theocharis.

Para o ministro da Grécia, alguns países da UE “estão preocupados com o agora”, sendo que as nações do norte da Europa não pareciam estar dispostas a olhar para a frente e planear uma recuperação económica no verão. “Precisamos agir mais depressa”, assegurou.

A introdução de passaportes de vacinação será discutida na cúpula da UE na quinta-feira. Os Estados-Membros liderados pela Grécia sugeriram a ideia no mês passado, mas o bloco está dividido e os diplomatas consideram improvável a adoção antecipada do sistema proposto, devido ao temor de que criem um sistema discriminatório de direitos de viagem dos cidadãos.

O turismo é vital para a Grécia, correspondendo a cerca de um quinto do PIB e do emprego, de acordo com a Confederação Grega do Turismo. Apesar de uma reabertura parcial no verão passado, as restrições às viagens internacionais varreram 4% do PIB da Grécia. Por sua vez, as receitas de hotéis e acomodações caíram em dois terços.

O setor grego depende quase inteiramente do turismo internacional, com a população doméstica muito pequena e ainda muito limitada financeiramente após a crise da dívida do país em 2008 . Os alemães representam o maior número de turistas internacionais na Grécia, contabilizando cerca de 4,4 milhões de visitas em 2018, de acordo com a OCDE. Os visitantes do Reino Unido vêm em segundo lugar.