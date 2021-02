A inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira em situações meteorológicas adversas tem colocado uma forte pressão sobre o destino Madeira e as soluções para debelar este problema de uma região autónoma que vive do turismo tardam em surgir. No entanto, a situação poderá agora alterar-se, pois a 15 de dezembro foi criado um grupo de trabalho que visa estudar os problemas da operação aérea no Aeroporto da Madeira, que tem uma duração prevista de seis meses, os quais podem ser prolongados por mais seis meses.

Dele fazem parte três entidades da região: um representante do Governo Regional da Madeira, um representante da Câmara de Santa Cruz (município onde se situa o Aeroporto da Madeira), e um representante da Câmara do Porto Santo (onde se situa o outro aeroporto da região).

