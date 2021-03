Grupo EDP e BCP castigam PSI-20 em dia de ganhos nas bolsas europeias

O principal índice bolsista português prossegue a primeira sessão desta semana a negociar em baixa, depois de ter arrancado a manhã a subir 0,18%. Agora, graças aos deslizes do Grupo EDP e do BCP, o PSI-20 cai 0,23% para 4.837,83 pontos.

A praça portuguesa está também a ser castigada pela perda de 0,86% para 0,1154 cêntimos do Banco Comercial Português.

Também a Corticeira Amorim segue a linha vermelha, recuando 0,93% para 10,64 euros enquanto que a Pharol perde 0,99% para 0,1200

euros.

“No exterior a Flutter Entertainment é o título que mais sobe no universo Stoxx600, após notas apontarem que a empresa considera um spinoff e um IPO para a sua unidade FanDuel”, escreve Ramiro Loureiro, analista de mercados do BCP investment banking. A praça europeia sobe 0,40% para 424,76 pontos, enquanto que o Euro Stoxx 50 ganha 0,30% para 3.845,05 pontos.

Danone segue igualmente animada, valorizando mais de 4%, depois do board ter decidido suspender as funções do CEO, impulsionando o CAC 40 em o,28% para 6.063,19 pontos.

Na vizinha Espanha, o IBEX segue a tendência ganhando 0,63% para 8.699,00 pontos, à semelhança do DAX, em Frankfurt, que salta 0,11% para 14.517,65 pontos. Fora das principais praças da União Europeia, o FTSE 100 acompanha, subindo 0,26% para 6.779,12 pontos.