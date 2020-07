Grupo EDP e NOS impulsionam PSI-20 para os ganhos. Europa desvaloriza

O PSI-20 valorizou esta quinta-feira 1,1%, para 4.468,22 pontos, contrariando o desempenho negativo das principais praças europeias, que encerraram a sessão com perdas.

A contribuir para a subida do principal índice nacional estiveram as valorizações da EDP, EDP Renováveis e NOS, numa sessão que registou mais seis subidas, cinco descidas e três inaltaradas (Galp, Ibersol e Novabase).

O mercado reagiu de forma positiva ao anúncio da aquisição da energética espanhola Viesgo, avaliada em 2,7 mil milhões, pelo Grupo EDP, que vai emitir novas ações para financiar a operação. Os títulos da EDP valorizaram 2,33%, para 4,47 euros e os títulos da EDP Renováveis subiram 3,29%, para 10,45 euros.

Os títulos da NOS também subiram, avançando 2,70%, para 3,58 euros.

Os CTT prosseguiram a tendência de ganhos e esta quinta-feira subiram 1,81% para 2,25 euros, enquanto a REN e a Sonae valorizaram 1,01% e 1,40%, respectivamente.

Destaque ainda para subida de 0,83% do Millennium bcp e da valorização da 0,99% da Mota Engil.

Em contra-ciclo, a Jerónimo Martins liderou as quedas, perdendo 1% para 14,86 euros e para a indústria do papel, com a Semapa a cair 0,24%, para 8,18 euros, a Altri a ceder 0,23%, para 4,34 euros e a Navigator a perder 0,18%, para 2,19 euros.

Já a Pharol recuou 0,99%, para 0,0988 euros.

Na Europa, o sentimento do mercado foi pressionado pela decisão do Banco Central Europeu, que manteve as taxas de juro diretoras inalteradas e não reforçou o Pandemic Purchase Emergency Program (PEPP).

” Como esperado o conselho do BCE concordou em manter o programa de obrigações inalterado em 1,35 biliões de euros e a taxa de depósito em -0,5%”, disse Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium bcp.

Os índices pan-europeus, Stoxx 600 e Stoxx 50, desvalorizaram, respectivamente, 0,47% e 0,38%. Em Londres, o britânico FTSE 100 perdeu 0,67% e, em Frankfurt, o Dax alemão cedeu 0,43%. Em Madrid, o Ibex 35 caiu 0,17% e, em Paris, o CAC 40 perdeu 0,46%.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo perde 0,44% nos Estados Unidos, com o West Texas Intermediate a negociar nos 41,02 dólares. Já em Londres, o barril de Brent cai 0,32%, para 43,65 dólares.